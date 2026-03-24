Spritztour mit Folgen: Jungs klauen Auto von Mutter, Polizei beweist richtigen Riecher

Leipzig - Kinder, habt Ihr nichts zu tun? Zwei 15-jährige Jugendliche haben in der Nacht auf Dienstag eine kleine Spritztour mit einem Auto durch den Leipziger Südwesten gemacht. Dumm nur, dass sie von der Polizei erwischt wurden.

Der Polizei gelang es bei einer Kontrolle, die beiden Jugendlichen aus dem Verkehr zu ziehen. (Symbolbild) © Bildmontage: Marijan Murat/dpa, Bodo Schackow/dpa

Einer Streife des Reviers Leipzig-Südwest fiel gegen 1.40 Uhr ein VW Golf in der Ratzelstraße im Stadtteil Kleinzschocher auf, der vor den Beamten unterwegs war.

Sie entschieden sich, den Wagen zu kontrollieren und bewiesen damit den richtigen Riecher. Wie Polizeisprecher Chris Graupner berichtete, stellten sie dabei einen der 15-Jährigen am Steuer des Autos fest, einen Gleichaltrigen auf dem Beifahrersitz.

"Natürlich war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis", so Graupner.

Wie sich herausstellte, soll das Fahrzeug der Mutter des Jungen am Steuer gehören, die aber wohl nichts von dem kleinen Ausflug ihres Nachwuchses gewusst habe.