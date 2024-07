Streit eskaliert im Leipziger Zentrum: Zwei Männer verletzt, einer in U-Haft

Am Georgiring ist es Montagmorgen zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. © Christian Grube

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am frühen Montagmorgen gegen 5.50 Uhr an der Ecke, an der die Schützenstraße auf den Georgiring trifft.

Dort seien zwei Männer – ein Algerier (21) und ein Tunesier (30) – in Streit geraten, wobei der Jüngere sein Gegenüber zunächst bedroht haben soll.

"In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 21-Jährige den 30-jährigen Geschädigten ohne Rechtfertigungsgrund mit spitzen Gegenständen angriff und erheblich am Körper verletzte", so Sprecher Moritz Peters.

Doch der Angegriffene setzte sich zur Wehr, fügte dem Tatverdächtigen mit einem "herumliegenden spitzen Gegenstand" ebenfalls Verletzungen zu. Beide Männer mussten im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.