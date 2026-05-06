Streit eskaliert: Mann sticht auf 41-Jährigen ein

Leipzig - Blutige Szenen spielten sich am späten Montagabend in Leipzig -Grünau ab, als ein Mann (28) plötzlich mit einem spitzen Gegenstand auf einen 41-Jährigen losging.

Die Szenen spielten sich Montagabend an der Straßenbahnhaltestelle Schönauer Ring ab. (Archivbild) © 7aktuell.de | Eric Pannier

An der Straßenbahnhaltestelle Schönauer Ring begann der Streit der beiden Männer gegen 21.10 Uhr, erklärte Polizeisprecherin Therese Leverenz.

Dann eskalierte die Situation. Der 21-jährige Deutsche zückte sein Tatwerkzeug und verletzte sein Gegenüber am Oberkörper, dann flüchtete er.

"Passanten leisteten Erste Hilfe und versuchten, die Verletzungen des 41-Jährigen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte zu versorgen", so Leverenz.

Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus, wo er auf der Intensivstation versorgt wurde. Er befindet sich noch immer in einer Klinik.

Der Tatverdächtige konnte wenig später in der Nähe des Tatortes gestellt und einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Leipzig vorgestellt werden.