Streit in Leipzig-Stötteritz eskaliert: 21-Jähriger von betrunkenem Teenager schwer verletzt

Leipzig - In der Nacht zum Samstag kam es im Leipziger Stadtteil Stötteritz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, die für einen von beiden im Krankenhaus endete.

Die Tat ereignete sich in der Güntzstraße nahe der S-Bahnhaltestelle Stötteritz. © Anke Brod

Wie die Leipziger Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich ein 21-Jähriger und ein Teenager (19) gegen 1.45 Uhr am Samstagmorgen in der Güntzstraße geprügelt.

Dabei griff der 19-Jährige zu einem scharfkantigen Gegenstand und verletzte seinen Kontrahenten schwer. Der junge Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

"Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von 1,10 Promille. Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen", teilte Pressesprecherin Therese Leverenz mit.