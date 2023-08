31.08.2023 21:23 Streit in Straßenbahn eskaliert: Tram in Leipzig gestoppt

Eine Auseinandersetzung in einer Straßenbahn hat sich am Donnerstagabend in Leipzig ereignet.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Eine Auseinandersetzung in einer Straßenbahn hat sich am Donnerstagabend in Leipzig ereignet. Auf der Könneritzstraße kam es zu einem Polizei- und Rettungseinsatz. In einer Tram der Linie 1 in Richtung Lausen waren auf der Könneritzstraße mehrere Personen aneinander geraten. Daraufhin wählten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) gegen 19.40 Uhr den Notruf. Aufgrund des Einsatzes wurde die Straßenbahn an der Haltestelle Holbeinstraße gestoppt. Leipzig Crime Nach mehreren Angriffen auf Café: Staatsschutz geht gegen Verdächtigen vor Einer renitenten Person wurden nach Eintreffen der Polizei Handschellen angelegt. Inwieweit der Mann in die Auseinandersetzung verwickelt ist, ist unbekannt. Die genaue Anzahl der Beteiligten sowie die Hintergründe des Streits sind ebenfalls noch unklar, wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage mitteilte. Dieser Mann wurde mit Handschellen im Wartehäuschen festgesetzt. © Silvio Bürger Der Vorfall hat auch Auswirkungen auf den LVB-Fahrplan. Den Angaben zufolge verkehren bis voraussichtlich 22 Uhr die Linien 1 und 2 ab Marschnerstraße mit Umleitung über die Karl-Heine-Straße und Zschochersche Straße zum Adler. Aktuelle LVB-Meldungen findet Ihr auf der Homepage.

Titelfoto: Bildmontage: Silvio Bürger, privat