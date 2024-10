Tankstellen-Überfall: Kassiererin (71) bleibt cool - Pistolenmann muss selbst Hand anlegen

Diese Star-Tankstelle in Großzschocher wurde am Dienstagabend überfallen. © Silvio Bürger

Es war gegen 21.20 Uhr, als ein ganz in schwarz gekleideter Mann das Gelände der Star-Tankstelle an der Schönauer Straße betrat. Vom Personal zunächst unbemerkt wartete er ab, bis keine Kunden mehr an den Zapfsäulen und im Shop waren.

Dann ging alles ganz schnell. Mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert betrat der Gangster den Verkaufsraum und ging zur Kasse. Mit vorgehaltener Pistole forderte er von der Angestellten hinterm Tresen die Herausgabe sämtlicher Einnahmen. Doch die 71-Jährige reagierte anders als vom Täter erwartet. Mit der Gelassenheit des Alters sagte sie einfach "Nein".

Nach einer Verlegenheitssekunde eilte der Räuber hinter den Tresen, schubste die Kassiererin beiseite und räumte selbst das Kassenfach aus. Mit mehr als 600 Euro Beute verließ er die Tankstelle kurz darauf unerkannt. Trotz sofortiger Bereichsfahndung konnte die Polizei keine Spur von dem Flüchtigen mehr aufnehmen.