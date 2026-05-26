Teenie-Räuber in Leipzig geschnappt: Spur führt zu weiteren Überfällen
Leipzig - Gleich bei mehreren Raubfällen in Stötteritz, Leutzsch und Möckern gelang der Leipziger Polizei der Durchbruch. Zwei vermutliche Täter landen in U-Haft.
Der erste Überfall fand in der Nacht vom 20. auf den 21. Mai statt, bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter.
Demnach haben vier Männer einen 22-Jährigen bedroht und ausgeraubt. Bereits am Morgen des 21. Mai gelang den Beamten der Durchbruch.
Zwei Syrer (18, 19) sowie ein 16- und ein 13-Jähriger wurden im Bereich einer Schule festgestellt, nachdem es dort zu weiteren Raubüberfällen gekommen war.
Wie sich herausstellte, gehörte das Diebesgut, das der 19-Jährige bei sich hatte, seinem 22-jährigen Opfer.
Daraufhin ordnete ein Richter des Amtsgerichtes Leipzig die vorläufige Festnahme des jungen Mannes an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
"Die anderen drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen bzw. an die entsprechenden Sorgeberechtigten übergeben", so Richter.
Zwei weitere Verdächtige überführt
Ebenfalls am 21. Mai wurden zwei Verdächtige im Alter von 16 und 13 Jahren erfolgreich durch Suchmaßnahmen gestellt. Die Jugendlichen hatten in der Holzhäuser Straße und Umgebung von 14 bis 18.30 Uhr von zwei Kindern (12) und einem 18-Jährigen Geld geklaut.
Wegen der genauen Personenbeschreibungen konnten die vermutlich kriminellen Teenies gestellt werden. Der 16-Jährige kam nach richterlicher Anordnung ebenfalls in eine JVA, sein 13-jähriger Komplize wurde den Erziehungsberechtigten übergeben.
Während der Ermittlungen zeigten sich Parallelen zu einem Raubfall am 18. Mai, bei dem zwei 15-Jährige überfallen wurden. "Auch hier kommen die beiden festgestellten Tatverdächtigen als Täter in Betracht", hieß es.
Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa