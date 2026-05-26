Teenie-Räuber in Leipzig geschnappt: Spur führt zu weiteren Überfällen

Leipzig - Gleich bei mehreren Raubfällen in Stötteritz, Leutzsch und Möckern gelang der Leipziger Polizei der Durchbruch. Zwei vermutliche Täter landen in U-Haft.

Die Ermittlungen dauern an. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der erste Überfall fand in der Nacht vom 20. auf den 21. Mai statt, bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter.

Demnach haben vier Männer einen 22-Jährigen bedroht und ausgeraubt. Bereits am Morgen des 21. Mai gelang den Beamten der Durchbruch.

Zwei Syrer (18, 19) sowie ein 16- und ein 13-Jähriger wurden im Bereich einer Schule festgestellt, nachdem es dort zu weiteren Raubüberfällen gekommen war.

Wie sich herausstellte, gehörte das Diebesgut, das der 19-Jährige bei sich hatte, seinem 22-jährigen Opfer.

Daraufhin ordnete ein Richter des Amtsgerichtes Leipzig die vorläufige Festnahme des jungen Mannes an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

"Die anderen drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen bzw. an die entsprechenden Sorgeberechtigten übergeben", so Richter.