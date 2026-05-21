13-Jährige surfen auf Tram: Lebensgefährliche Aktion endet mit Polizeieinsatz

Leipzig - Immer wieder kommt es in Leipzig seit vergangenem Jahr zu Fällen des lebensgefährlichen Bahn-Surfens. Die Täter: meist Jugendliche. Vergangene Nacht lösten zwei 13-Jährige bei der waghalsigen Mutprobe einen Polizeieinsatz aus - und sorgten für jede Menge Chaos auf der Linie 9 der LVB.

In Leipzig haben Teenager mit dem sogenannten Bahn-Surfen einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Das Duo kletterte gegen 23.30 Uhr an der Haltestelle Volbedingstraße/Mockauer Straße in Mockau-Süd auf das Dach einer Straßenbahn, wie TAG24 am Donnerstagmorgen von der Polizei erfuhr. Von dort aus fuhren die Teenager fast zwei Kilometer weit, über drei Haltestellen, auf dem Dach der Tram.

Ausgestiegene Fahrgäste bemerkten die Jugendlichen dabei und verständigten sowohl die Polizei als auch die Leipziger Verkehrsbetriebe.

In Höhe der Roscherstraße war dann Schluss mit der lebensgefährlichen Aktion: Beamte der Polizei stoppten die Bahn. Die Kinder wurden mithilfe eines Leiterwagens der LVB von dem Dach geholt.

Damit jedoch nicht genug, musste währenddessen auch noch die Strecke gesperrt und der Strom auf dieser abgestellt werden. Während die Einsatzkräfte die Unruhestifter vom Dach holten, musste zudem die Bahn geräumt werden. Die verbliebenen Fahrgäste mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die Kids an ihre Eltern. Gegen sie wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Hausfriedensbruchs und Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.