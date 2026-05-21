Drogen-Kunden kamen gerade heraus: Leipziger Bar nach Razzia erneut geschlossen

Leipzig - Polizeieinsatz in der Leipziger Bar "Prinz": Bei einer Durchsuchung am Mittwochabend stellten Beamte Drogen sowie weitere Tabletten fest. Es ist nicht das erste Mal, dass sie in dem Lokal fündig werden.

Beamte der Polizei vor dem "Prinz" an der Ecke Wurzener Straße und Hermann-Liebmann-Straße. Bei einer Razzia am Mittwoch wurden dort erneut Drogen entdeckt. © Leipzig FireFighter

Wie Polizeisprecher Moritz Peters am Donnerstag mitteilte, hatten Kräfte der Bereitschaftspolizei gegen 17.30 Uhr Personen bemerkt, die die Bar an der Ecke Wurzner Straße und Hermann-Liebmann-Straße verließen. "Da die Polizisten einen dortigen Kauf von Betäubungsmitteln annahmen, führten sie eine Personenkontrolle durch und fanden die vermuteten Betäubungsmittel", so der Sprecher.

Eine 21-Jährige habe daraufhin bestätigt, dass sie die Drogen in dem Lokal erworben habe.

Staatsanwaltschaft und Leipziger Amtsgericht ordneten eine Durchsuchung des "Prinz" an. Zusammen mit dem Ordnungsamt sollen die Beamten dabei auf weitere Betäubungsmittel sowie Tabletten gestoßen sein.

Die Bar wurde daraufhin durch den Stadtordnungsdienst versiegelt.

Die Polizei ermittelt nun gegen einen 35-jährigen Syrer wegen Handels mit Betäubungsmitteln.