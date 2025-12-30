Maskierter überfallt Restaurant im Leipziger Westen
Leipzig - Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen überfiel ein Unbekannter ein Restaurant im Leipziger Westen. Die Polizei sucht nach Zeugen und veröffentlichte Informationen zu dem noch unbekannten Täter.
Polizeisprecher Tom Erik Richter teilte am Montagvormittag mit, dass am Samstagabend ein Restaurant auf der Lützner Straße überfallen wurde.
Um welches Restaurant es sich genau handelte, wurde auf TAG24-Anfrage nicht mitgeteilt.
Der unbekannte Täter betrat gegen 19.40 Uhr das Restaurant. Er war maskiert und hatte einen waffenähnlichen Gegenstand dabei.
Diesen hielt er vor, während er die Mitarbeitenden aufforderte, die Tageseinnahmen herauszugeben. Insgesamt erbeutete er so einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.
Danach floh er in Richtung Henriettenpark.
Wer hat den Täter oder den Raub beobachtet?
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einer Raubstraftat und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen haben den Täter beobachtet und ihn wie folgt beschrieben:
- Er ist männlich, circa 20 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß.
- Der Unbekannte ist von dünner Statur und trug schwarze Kleidung, eine Kapuze und eine Skimaske.
Wer den Raub beobachtet hat und Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, soll ich an die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.
