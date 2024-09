Versuchte Tötung an Leipziger Haltestelle: 45-Jährige in Lebensgefahr!

Leipzig - Erschütternde Szenen haben sich bereits Anfang August im Leipziger Westen ereignet: An einer Straßenbahnhaltestelle eskalierte ein Streit offenbar so sehr, dass eine Frau (45) lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

An der Haltestelle Antonienstraße/Gießerstraße ereignete sich am 4. August das versuchte Tötungsdelikt. © Christian Grube

Zu der Auseinandersetzung zwischen der Frau und einem 59-jährigen Russen kam es am 4. August, einem Sonntag, gegen 18.50 Uhr an der Haltestelle Antonienstraße/Gießerstraße in stadtauswärtiger Richtung.

"Der zunächst verbal geführte Konflikt gipfelte darin, dass der Mann mit einem Gegenstand auf die Frau einwirkte, sodass diese lebensbedrohlich verletzt zu Boden ging", erklärten Leipziger Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagvormittag in einer gemeinsamen Erklärung.

Im Anschluss soll der Mann in einem schwarzen Mercedes mit Leipziger Kennzeichen auf der Gießerstraße in Richtung toom-Baumarkt geflohen sein.

Passanten fanden die schwer verletzte 45-Jährige und alarmierten Polizei sowie Rettungsdienst, der die Frau in ein Krankenhaus brachte.

Der 59-Jährige sitze mittlerweile in Untersuchungshaft, wie Polizeisprecherin Sandra Freitag auf TAG24-Nachfrage angab. Es wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen ihn ermittelt.