Versuchte Tötung vor Leipziger Club? Männer gehen aufeinander los - drei Verletzte

Leipzig - Schlimmer Vorfall im Leipziger Zentrum-Nord: Bei einer Auseinandersetzung vor einem Club wurden am Wochenende drei junge Männer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen begann im Club UNIQUE in der Berliner Straße. © Christian Grube

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag am Mittwoch erklärte, ereignete sich das Geschehen bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag im und schließlich auch vor dem Club UNIQUE. Dieser befindet sich an der Kreuzung Berliner Straße/Eutritzscher Straße.

Dort sollen mehrere Personen gegen 3.30 Uhr aufeinander losgegangen sein, wobei sich die Prügelei im weiteren Verlauf auf die Berliner Straße verlagert habe, hieß es.

Mindestens drei junge Männer im Alter von 25 Jahren seien dabei verletzt worden, zwei von ihnen sogar schwer. Die beiden mussten zur ärztlichen Versorgung stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

"Die Kriminalpolizei ermittelt aufgrund der bisher festgestellten Gesamtumstände wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes", so Freitag weiter.