Wohnung in Leipzig durchsucht: Frauen für Prostitution eingeschleust?

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 37-Jährigen. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Am Donnerstag stürmten 32 Kräfte der Bundespolizei aufgrund des Verdachts der Schleusung eine Wohnung im Leipziger Süden.

Zum Hintergrund: Am 18. Juli war der 37-jährige Tatverdächtige gemeinsam mit zwei vietnamesischen Frauen am Grenzübergang in Reitzenhain ins Land eingereist. Auffällig war, dass bereits am Vortag von einem anderen Mann an gleicher Stelle der Versuch der Einreise unternommen worden war - allerdings vergeblich.

Was die Beamten außerdem stutzig machte, war das Gepäck der Vietnamesinnen, die angeblich aus touristischen Gründen nach Deutschland wollten.

Anstatt von Kleidung und Hygieneartikeln hatten sie nämlich "Gegenstände, wie sie im Milieu von Prostituierten benutzt werden" dabei, so die Bundespolizei.

Im Rahmen der Ermittlungen gegen den 37-Jährigen suchte die Behörde nach Beweismitteln, welche auf eine mutmaßliche Schleusung hindeuten könnten. Neben einem Fahrzeug wurden mehrere Smartphones, eine Fritzbox, ein USB-Stick sowie diverse Unterlagen sichergestellt.