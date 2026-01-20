Zündelnde Lok-Leipzig-Fans rufen Polizei auf den Plan: Beamte von Blindgänger verletzt
Leipzig - Das hätte auch richtig böse enden können: Weil mutmaßliche Lok-Fans in der Nacht auf Dienstag im Leipziger Südosten mit Pyrotechnik hantierten, rückte die Polizei an. Doch dann geschah das Unglück.
Denn während der Maßnahmen habe plötzlich ein Blindgänger neben den Beamten gezündet, wodurch eine Polizistin (36) und ihr Kollege (35) Verletzungen erlitten haben, so Sprecherin Susanne Lübcke am Donnerstag.
Zuvor waren die Einsatzkräfte gegen 0.05 Uhr nach Probstheida alarmiert worden.
Im Bereich Prager Straße/Connewitzer Straße sollen vorher circa 20 schwarz gekleidete Personen pyrotechnische Erzeugnisse abgebrannt haben.
"Im Rahmen der Tatortbereichsfahndung konnten sechs Personen im Alter von 18 bis 28 gestellt werden, woraus sich der Verdacht ergibt, dass der Sachverhalt im Zusammenhang mit dem Geburtstag eines Leipziger Fußballvereins steht", so Lübcke.
Verletzte Polizisten mussten Dienst abbrechen
Lok Leipzig begeht am 20. Januar seinen 60. Geburtstag - offenbar Anlass genug für so manchen Anhänger, pünktlich um Mitternacht ein kleines Feuerwerk nahe dem Bruno-Plache-Stadion zu zünden.
Die beiden verletzten Beamten konnten ihren Dienst in der vergangenen Nacht nicht fortsetzen und wurden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.
Die Polizei ermittelt nun nicht nur wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, sondern auch wegen fahrlässiger Körperverletzung.
