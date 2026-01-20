Zündelnde Lok-Leipzig-Fans rufen Polizei auf den Plan: Beamte von Blindgänger verletzt

Leipzig - Das hätte auch richtig böse enden können: Weil mutmaßliche Lok-Fans in der Nacht auf Dienstag im Leipziger Südosten mit Pyrotechnik hantierten, rückte die Polizei an. Doch dann geschah das Unglück.

Dass die Lok-Fans im Stadion gern mal zündeln, ist nichts Neues. Jetzt aber brannten sie Pyrotechnik in der Nähe des Stadions ab, wodurch Polizisten verletzt wurden. (Archivfoto) © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn während der Maßnahmen habe plötzlich ein Blindgänger neben den Beamten gezündet, wodurch eine Polizistin (36) und ihr Kollege (35) Verletzungen erlitten haben, so Sprecherin Susanne Lübcke am Donnerstag.

Zuvor waren die Einsatzkräfte gegen 0.05 Uhr nach Probstheida alarmiert worden.

Im Bereich Prager Straße/Connewitzer Straße sollen vorher circa 20 schwarz gekleidete Personen pyrotechnische Erzeugnisse abgebrannt haben.

"Im Rahmen der Tatortbereichsfahndung konnten sechs Personen im Alter von 18 bis 28 gestellt werden, woraus sich der Verdacht ergibt, dass der Sachverhalt im Zusammenhang mit dem Geburtstag eines Leipziger Fußballvereins steht", so Lübcke.