Zugriff am Bayrischen Bahnhof! Crystal-Fund in Auto, Tausende Euro bei Mittäterin

Bei dem 35-Jährigen wurde ein Kilogramm Crystal festgestellt und beschlagnahmt, so Polizeisprecher Alexander Junghans. Die zuständige Staatsanwaltschaft Halle habe Haftantrag gestellt, über den am Freitag entschieden wird.

Das Auto - vermutlich gemietet in einem Autohaus aus dem Kreis Schmalkalden-Meiningen - wurde von vier Zivilfahrzeugen eingekesselt und von den Polizisten akribisch durchsucht. Der Fahrer stand abseits von Polizisten umringt. Er wurde offenbar festgenommen. Ob sich weitere Personen in dem Opel befanden, konnte nicht beobachtet werden.

Der Opel des Tatverdächtigen (35) wurde durchsucht und Crystal gefunden.

"Darüber hinaus fanden an seinen Aufenthaltsadressen in Weißenfels und im Freistaat Thüringen Wohnungsdurchsuchungen statt", so Junghans weiter. In Weißenfels konnte eine Mittäterin (33) vorläufig festgenommen werden.

"Bei ihr wurden mehrere Tausend Euro Bargeld beschlagnahmt." Ein Haftantrag wird hier noch geprüft.

In Thüringen konnten darüber hinaus weitere Beweismittel sichergestellt werden. Was genau gefunden wurde, blieb unklar.

Auf die Tatverdächtigen sei man "durch intensiv geführte Ermittlungen" aufmerksam geworden, was im Zugriff im Leipziger Zentrum resultierte.

Die Ermittlungen laufen.