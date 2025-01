Zugriff kurz vor Weihnachten: Leipziger Vergewaltiger geschnappt

In einem Haus in der Leipziger Johannisgasse vergewaltigte ein 28-Jähriger im Oktober eine junge Frau, wurde nun festgenommen. (Archivbild) © Ralf Seegers

Der aus Guinea stammende Mann wurde am 23. Dezember in seiner Leipziger Wohnung festgenommen.

Zuvor hatte sich der Tatverdacht gegen ihn nach intensiven Ermittlungen und Auswertung aller Spuren erhärtet.

Er soll am Abend des 25. Oktober 2024 eine 19-Jährige in ein Mehrfamilienhaus in der Johannisgasse gefolgt und anschließend im Foyer des Gebäudes gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Auch einer anderen blonden Frau soll der 28-Jährige in dem Haus nachgestellt haben.

Er flüchtete zunächst unerkannt vom Tatort nahe des Johannisplatzes, als durch die Schreie der jungen Frau Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden.