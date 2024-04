Zwei Attacken am Wochenende: Schmierfinken besprühen wieder Leipzigs Superblitzer

Die Angreifer schwärzten dort das Sichtfenster des mobilen Blitzers und schmierten unleserliche Schriftzüge in einer Gesamtgröße von 1,6 mal 1,2 Meter auf das Gerät. Auf einer anderen Seite brachten sie weitere Sprüche mit polizeikritischem Inhalt in einer Größe von 1 mal 1,2 Meter an.

Immer wieder entlädt sich die Wut Unbekannter gegen die mobilen Blitzer. © Lukas Munzke

Anfang 2020 hatte Leipzigs Ordnungsamt drei sogenannte Enforcement Trailer für etwa 365.000 Euro erworben und in Betrieb genommen. Seitdem sind die mobilen Blitzer überall in Leipzig im Einsatz.

Immer wieder kommt es jedoch zu Angriffen auf die "Superblitzer". So wurden die Anlagen bereits durch Sprengstoff beschädigt, in Brand gesetzt, besprüht und beschmiert und ihre Kamerafelder auf unterschiedlichste Art und Weise verdeckt. Allein im Jahr 2021 fielen knapp 1000 Euro Schaden durch Attacken auf die Geräte an. Die mobilen Blitzer sind ein Dorn im Auge vieler Autofahrer, die in ihnen offenbar "reine Abzocke" sehen, wie ein Graffiti vermuten ließ.

Die Polizei hat in den beiden aktuellen Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.