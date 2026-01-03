Zwei Personen verletzt: Blutiger Streit in Leipziger Bar

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Gohlis kam es in der Nacht zu Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Beide wurden verletzt.

Die Polizei wurde nachts in die Miami Bar auf der Georg-Schumann-Straße gerufen. © Silvio Bürger

Bilder zeigen mehrere Polizisten und Streifenwagen in der Nacht vor der Miami Bar auf der Georg-Schumann-Straße. Dort soll sich um kurz nach Mitternacht auch der Streit abgespielt haben.

Wie die deutsche Presse-Agentur mitteilte, wurden ein 24 Jahre alter und ein 27 Jahre alter Mann verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Laut TAG24-Informationen soll wohl unter anderem auch ein spitzer Gegenstand als Tatwaffe verwendet worden sein.