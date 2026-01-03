Zwei Personen verletzt: Blutiger Streit in Leipziger Bar
Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Gohlis kam es in der Nacht zu Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Beide wurden verletzt.
Bilder zeigen mehrere Polizisten und Streifenwagen in der Nacht vor der Miami Bar auf der Georg-Schumann-Straße. Dort soll sich um kurz nach Mitternacht auch der Streit abgespielt haben.
Wie die deutsche Presse-Agentur mitteilte, wurden ein 24 Jahre alter und ein 27 Jahre alter Mann verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Laut TAG24-Informationen soll wohl unter anderem auch ein spitzer Gegenstand als Tatwaffe verwendet worden sein.
Der Täter war demnach kurzzeitig flüchtig und konnte von der Polizei erst circa 300 Meter weiter vor einer anderen Bar gestellt werden.
Er war einer der zwei Verletzten und wurde ebenfalls medizinisch behandelt.
Die Ermittlungen der Polizei laufen.
