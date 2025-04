Dem Milchmann auf der Spur: 100 Oldtimer knattern durch den Landkreis Leipzig

Mehr als 100 Oldtimer waren am Sonntag im Landkreis Leipzig on tour. © Anke Brod

Los ging das Spektakel an einem Einkaufscenter in Großpösna. Von dort führte die Route unter anderem über Seifertshain, Fuchshain, Naunhof, Großsteinberg, Pomßen, Otterwisch, Großbuch oder Oelzschau, um im Verlauf schließlich über Threna zurück nach Großpösna zu gelangen.



Mit von der Partie waren zwei- und vierrädrige Oldtimer. Einer der Teilnehmer war etwa Rene Ledwoch-Weller aus Mölkau mit seiner gelben MZ.



"Wir fahren die Milchrunde, auf der der Milchmann in den 50er-Jahren seine Milch verteilt hat", sagte er zu TAG24.



Überdies mischten bei dem spannenden Event Trabis oder auch historische Lastwagen mit.



"Lecker Mittagessen" zur Stärkung aller war bei alledem in Großbuch bei der Freiwilligen Feuerwehr für kleines Geld eingeplant.