Seit 44 Jahren: Dietmar (82) ist der "Herr der Ringe"

Schkeuditz - Im Großraum Leipzig ist er "Der Herr der Ringe": Seit nunmehr 44 Jahren beringt Dietmar Heyder den Storchennachwuchs der Region. Aktuell ist der 82-Jährige in Nordsachsen im Einsatz.

Mit geübter Hand beringt Dietmar Heyder (82) den Storchennachwuchs im Wehlitzer Horst bei Schkeuditz. Noch sind die Kleinen nicht flugfähig. © Michael Strohmeyer

Die Drehleiter der Schkeuditzer Feuerwehr schraubt sich in schwindelerregende Höhe. Neben Maschinist Kai Graßhof (35) steht ein grau melierter Herr mit erwartungsfrohem Lächeln unterm Schnäuzer, der mehr als doppelt so alt ist wie der Feuerwehrmann. Es ist Dietmar Heyder, der seit 1982 im Auftrag der Vogelwarte Hiddensee Jungstörche beringt.

Auf 24 Metern Höhe hat die Drehleiter ihr Ziel erreicht. In einem knapp zwei Meter großen Horst ducken sich vier heurige Jungstörche. Die Elterntiere sind gerade auf Futtersuche. Bei der Annäherung der menschlichen Helfer verfallen die verängstigten Vögel in einen "Totstellreflex", die sogenannte Akinese, erklärt Heyder.

Das nutzt der Ornithologe aus, um blitzschnell die vorbereiteten Kennungsringe an den Beinen zu befestigen.

Sie dienen dazu, die Flugrouten der Tiere nachzuvollziehen, kranke oder tote Störche überall auf der Welt identifizieren zu können.