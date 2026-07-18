Knapp 20.000 Menschen beim Christopher Street Day in der Messestadt

Leipzig - Da war richtig was los am Samstag bei sommerlichen Temperaturen in Leipzig . Knapp 20.000 Menschen zogen beim Christopher Street Day durch die Messestadt. Der Umzug stand unter dem Motto "Keine Ruhe, kein Zurück - Queere Rechte Stück für Stück!".

Knapp 20.000 Menschen zogen am Samstag beim Christopher Street Day durch Leipzig. © Christian Grube

Auftakt der Veranstaltung war auf dem Augustusplatz, wo sich zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst versammelten. Im Anschluss setzte sich der Demonstrationszug durch das Leipziger Stadtgebiet in Bewegung.

Bis zum frühen Abend verlief die Veranstaltung komplett friedlich.

Mit der Rückkehr der ersten Festwagen zum Augustusplatz näherte sich die Veranstaltung ihrem Abschluss. Die Einsatzmaßnahmen wurden im Anschluss schrittweise zurückgefahren.