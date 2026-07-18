Knapp 20.000 Menschen beim Christopher Street Day in der Messestadt

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Knapp 20.000 Menschen zogen beim Christopher Street Day am Samstag durch die Messestadt Leipzig.

Von Tino Hahner

Leipzig - Da war richtig was los am Samstag bei sommerlichen Temperaturen in Leipzig. Knapp 20.000 Menschen zogen beim Christopher Street Day durch die Messestadt. Der Umzug stand unter dem Motto "Keine Ruhe, kein Zurück - Queere Rechte Stück für Stück!".

Knapp 20.000 Menschen zogen am Samstag beim Christopher Street Day durch Leipzig.
Knapp 20.000 Menschen zogen am Samstag beim Christopher Street Day durch Leipzig.  © Christian Grube

Auftakt der Veranstaltung war auf dem Augustusplatz, wo sich zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst versammelten. Im Anschluss setzte sich der Demonstrationszug durch das Leipziger Stadtgebiet in Bewegung.

Bis zum frühen Abend verlief die Veranstaltung komplett friedlich.

Mit der Rückkehr der ersten Festwagen zum Augustusplatz näherte sich die Veranstaltung ihrem Abschluss. Die Einsatzmaßnahmen wurden im Anschluss schrittweise zurückgefahren.

Die Festwagen zogen natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich.
Die Festwagen zogen natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich.  © Christian Grube
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Bei bestem Wetter brauchte es hin und wieder dann auch mal eine Erfrischung.
Bei bestem Wetter brauchte es hin und wieder dann auch mal eine Erfrischung.  © EHL Media / Björn Stach
Der Umzug stand unter dem Motto "Keine Ruhe, kein Zurück - Queere Rechte Stück für Stück!".
Der Umzug stand unter dem Motto "Keine Ruhe, kein Zurück - Queere Rechte Stück für Stück!".  © EHL Media / Björn Stach

Der Christopher Street Day ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa.

Er erinnert an den Aufstand vor allem von Schwulen gegen Polizeigewalt in der Christopher Street in New York City im Jahr 1969.

Titelfoto: Christian Grube

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