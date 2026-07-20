Diddl-Maus ist out? Von wegen! Kult-Springmaus ist wieder da

Leipzig - In den 90er- und 2000er-Jahren war sie nicht vom Schulhof wegzudenken: die Diddl-Maus. Egal, ob als Sammelblatt mit Duft, Stanzung oder 3-D-Effekt, als Kuscheltier oder Setzkasten-Figur. Nach einem zweiten Comeback 2016 verschwand die Kult-Maus wieder. Heute kehrt die Retro-Welle nun erneut in die Regale zurück. Eine, die sich darüber besonders freut, ist Super-Fan Nicole Schlenz (34) aus Leipzig .

Leipziger Diddl-Fan Nicole Schlenz (34) weiß: "Die ersten Blöcke sowie die des ersten Comebacks werden sehr teuer gehandelt. Manche so zwischen 100 und 150 Euro." © Ralf Seegers

Treu ist sie der Springmaus seit 1998: "Ich war in der ersten Klasse und hab es bei meinen Klassenkameraden gesehen. Ich war fasziniert. Meine Eltern sahen es erst als Geldverschwendung an."

Eigene Blätter bekam sie deshalb erst ein Jahr später zu Weihnachten. Im Tauschfieber war sie trotzdem schon vorher.

Nachdem sie 2019 von einer Freundin eine gebrauchte Diddl-Tasse geschenkt bekommen hatte, entfachte Nicoles Liebe für die Maus aufs Neue: "Dann hab ich den ganzen Leipziger Studentenmarkt leer gekauft." Seither ist sie auch auf Facebook-Tauschgruppen aktiv.

Mittlerweile besitzt Nicole rund 1558 verschiedene Blätter - und hat demnach (fast) alle existierenden Muster.

So auch die Blätter, die bereits im vergangenen Jahr in Frankreich anlässlich des Revivals auf den Markt kamen.