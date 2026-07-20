Diddl-Maus ist out? Von wegen! Kult-Springmaus ist wieder da
Leipzig - In den 90er- und 2000er-Jahren war sie nicht vom Schulhof wegzudenken: die Diddl-Maus. Egal, ob als Sammelblatt mit Duft, Stanzung oder 3-D-Effekt, als Kuscheltier oder Setzkasten-Figur. Nach einem zweiten Comeback 2016 verschwand die Kult-Maus wieder. Heute kehrt die Retro-Welle nun erneut in die Regale zurück. Eine, die sich darüber besonders freut, ist Super-Fan Nicole Schlenz (34) aus Leipzig.
Treu ist sie der Springmaus seit 1998: "Ich war in der ersten Klasse und hab es bei meinen Klassenkameraden gesehen. Ich war fasziniert. Meine Eltern sahen es erst als Geldverschwendung an."
Eigene Blätter bekam sie deshalb erst ein Jahr später zu Weihnachten. Im Tauschfieber war sie trotzdem schon vorher.
Nachdem sie 2019 von einer Freundin eine gebrauchte Diddl-Tasse geschenkt bekommen hatte, entfachte Nicoles Liebe für die Maus aufs Neue: "Dann hab ich den ganzen Leipziger Studentenmarkt leer gekauft." Seither ist sie auch auf Facebook-Tauschgruppen aktiv.
Mittlerweile besitzt Nicole rund 1558 verschiedene Blätter - und hat demnach (fast) alle existierenden Muster.
So auch die Blätter, die bereits im vergangenen Jahr in Frankreich anlässlich des Revivals auf den Markt kamen.
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Leipzigerin sammelt alles rund um Diddl
Mit Diddl verbindet die 34-Jährige bis heute ihre Kindheit: "Das ist das positivste Gefühl, das ich aus der Schulzeit hab." Noch immer hört sie die Hörbücher, die sie als Kind mit ihrem Zwillingsbruder rauf und runter gehört hat, oder spielt Rommé à la Diddl-Design.
Mit einem entsprechend designten Memory verbindet sie hingegen Erinnerungen mit ihrer Oma. Selbst ihre Bleistifte trugen das ikonische Mäuse-Motiv: "Warum langweilige Stifte, wenn es auch solche sein konnten?"
Dass die Rückkehr der Kult-Maus dieses Mal erfolgreicher sein wird, davon geht Nicole aus: "Die, die damals gesammelt haben, sind jetzt in ihren Dreißigern und haben Kinder. Die geben ihre Leidenschaft weiter."
Titelfoto: Montage Ralf Seegers