Ehemalige Journalistin Breisler leitet jetzt US-Generalkonsulat

Leipzig - Das US-Generalkonsulat in Leipzig hat eine neue Leiterin. Jodi Breisler übernahm Mitte Oktober das Amt der US-Generalkonsulin in Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen von ihrem Vorgänger John R. Crosby, wie die Vertretung mitteilte.

Das US-Generalkonsulat Leipzig hat eine neue Leiterin: Die ehemalige Journalistin Jodi Breisler will die Beziehungen zwischen den USA und Mitteldeutschland weiter ausbauen. © U.S. Consulate General Leipzig

"Ich freue mich sehr, hier in Mitteldeutschland mit seinen einzigartigen und vielfältigen Kulturen und seiner Geschichte zu sein", sagte Generalkonsulin Breisler.

Sie freue sich darauf, die deutsch-amerikanischen Beziehungen in der Region zu erkunden und zu vertiefen.

Die ehemalige Rundfunkjournalistin, die unter anderem für die Deutsche Welle arbeitete, ist den Angaben nach seit 2009 im diplomatischen Dienst der US-Regierung.

Zuvor war sie in verschiedenen Funktionen für das US-Außenministerium in Algier, Rom, London, Bagdad und Athen sowie im Exekutivsekretariatsstab tätig.