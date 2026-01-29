Marode Brücken in Leipzig: Hier drohen ebenfalls Lastbeschränkungen
Leipzig - Die Brücken der Messestadt müssen saniert werden. Doch wie vielerorts in Deutschland kommt auch Leipzig mit den Bauvorhaben nicht voran. Wie die Stadt bei der Ratsversammlung am Mittwoch enthüllte, drohen inzwischen an sieben weiteren Bauten Lastbeschränkungen.
Die Antwort lieferte das Baudezernat auf eine Anfrage der SPD-Fraktion. Aufgelistet sind darin die 26 Brücken in Leipzig, die bereits eine Lastbeschränkung erhielten - Von der Geithainer Brücke bis zur Agra-Brücke, über die die B2 führt.
Das Dezernat nannte jedoch auch sieben weitere Bauten, denen aufgrund ihres maroden Zustands nun Lastbeschränkungen drohen.
Unter anderem betroffen sei demnach die Brücke Riebeckstraße, die über einen Teil des Lene-Voigt-Parks führt und die tagtäglich von hunderten Autofahrern als auch den Trams und Bussen der Leipziger Verkehrsbetriebe genutzt wird.
Einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" zufolge steht das Bauwerk schon lange in den Investitionsprogrammen der Stadt. Vor zehn Jahren habe es jedoch noch geheißen, der Bauzustand sei "ausreichend" und es bestehe "kein Handlungsbedarf" in den nächsten zehn bis 15 Jahren. Mittlerweile erhielt die Brücke die Bauzustandsnote 3,4 (nicht ausreichend).
Ein Ersatzneubau ist ab 2029 vorgesehen. Aktuell bereite die Stadt die Vergabe der Planungsleistungen vor.
Lastbeschränkungen: Diese sieben Brücken sind ebenfalls bedroht
Die Liste der Leipziger Brücken, denen Lastbeschränkungen drohen:
- Brücke Riebeckstraße. Bauzustandsnote: 3,4 (nicht ausreichend)
- Der Rennbahnsteg über das Elsterflutbett südlich der Sachsenbrücke, nahe der Galopprennbahn. Bauzustandsnote: 3,0 (nicht ausreichend). Die Instandsetzung ist für 2028 geplant.
- Die Beipertbrücke im Zentrum-Süd, über die der Schleußiger Weg führt. Bauzustandsnote: 3,5 (ungenügend). Ein Ersatzneubau ist ab 2034 geplant.
- Die Gohliser Wehrbrücke im Zentrum-Nord, über die die Waldstraße führt. Bauzustandsnote: 2,9 (ausreichend). Die Instandsetzung soll ab 2028 erfolgen.
- Die Brücke Sassstraße in Gohlis-Mitte. Bauzustandsnote: 3,3 (nicht ausreichend). Für Fahrzeuge mit einem Gewicht von über 16 Tonnen ist sie bereits gesperrt, nun drohen weitere Beschränkungen. Ein Ersatzneubau soll ab 2032 entstehen.
- Die Brücke Arno-Nitzsche-Straße II in Connewitz. Bauzustandsnote: 3,4 (nicht ausreichend). Die Vergabe der Planungsleistungen werde derzeit vorbereitet. Ein Ersatzneubau ist ab 2033 geplant.
- Die Leibnizbrücke, die im Zentrum-Nord über den Elstermühlgraben führt. Bauzustandsnote: 3,5 (ungenügend). Die Erneuerung soll ab 2031 erfolgen.
Dem Bericht der "LVZ" zufolge kommt Leipzigs Stadtverwaltung mit den Modernisierungen nicht hinterher, versucht sich deshalb mit den Lastbeschränkungen Zeit zu erkaufen.
Laut Bundesverkehrsministerium wird jede Brücke in Deutschland in einem Abstand von sechs Jahren einer Hauptprüfung unterzogen. Die Bewertungen werden dann in einer Zustandsnote von 1 (sehr guter Zustand) bis 4 (ungenügender Zustand) zusammengefasst.
