Marode Brücken in Leipzig: Hier drohen ebenfalls Lastbeschränkungen

Leipzig - Die Brücken der Messestadt müssen saniert werden. Doch wie vielerorts in Deutschland kommt auch Leipzig mit den Bauvorhaben nicht voran. Wie die Stadt bei der Ratsversammlung am Mittwoch enthüllte, drohen inzwischen an sieben weiteren Bauten Lastbeschränkungen.

Die Agra-Brücke ist längst nicht die einzige Überführung in Leipzig, auf der Lastbeschränkungen gelten. Wie die Stadtverwaltung nun zugab, drohen in den nächsten Jahren sieben weitere Brücke von den Beschränkungen betroffen zu sein. © Jan Woitas/dpa

Die Antwort lieferte das Baudezernat auf eine Anfrage der SPD-Fraktion. Aufgelistet sind darin die 26 Brücken in Leipzig, die bereits eine Lastbeschränkung erhielten - Von der Geithainer Brücke bis zur Agra-Brücke, über die die B2 führt.

Das Dezernat nannte jedoch auch sieben weitere Bauten, denen aufgrund ihres maroden Zustands nun Lastbeschränkungen drohen.

Unter anderem betroffen sei demnach die Brücke Riebeckstraße, die über einen Teil des Lene-Voigt-Parks führt und die tagtäglich von hunderten Autofahrern als auch den Trams und Bussen der Leipziger Verkehrsbetriebe genutzt wird.

Einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" zufolge steht das Bauwerk schon lange in den Investitionsprogrammen der Stadt. Vor zehn Jahren habe es jedoch noch geheißen, der Bauzustand sei "ausreichend" und es bestehe "kein Handlungsbedarf" in den nächsten zehn bis 15 Jahren. Mittlerweile erhielt die Brücke die Bauzustandsnote 3,4 (nicht ausreichend).

Ein Ersatzneubau ist ab 2029 vorgesehen. Aktuell bereite die Stadt die Vergabe der Planungsleistungen vor.