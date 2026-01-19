Leichenfund am Leipziger Hauptbahnhof: Polizei klärt Identität

Leipzig - Aufgrund eines Leichenfunds auf den Gleisen stand am Samstag der Bahnverkehr rund um den Leipziger Hauptbahnhof still. Jetzt hat die Polizei erste Informationen veröffentlicht.

Auf den Gleisen vor dem Leipziger Hauptbahnhof wurde am Samstag ein toter 50-Jähriger gefunden. (Archivfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter mitteilte, handelt es sich bei der verstorbenen Person um einen 50 Jahre alten Mann.

Er war am frühen Samstagmorgen im Hauptgleis 11 gefunden worden.

Da die genauen Umstände seines Todes noch ungeklärt sind, wird laut Richter nun ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Fremdeinwirkung hatten die Ermittler zunächst ausgeschlossen.

"Weitere Auskünfte können aufgrund der laufenden Ermittlungen gegenwärtig nicht erteilt werden", so der Sprecher.