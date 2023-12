Ein Hoch auf 2023! So verbringt ihr den letzten Samstag des Jahres

Am Silvesterwochenende lässt Leipzig noch mal die Korken knallen. Wie Ihr 2023 am besten ausklingen lassen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am Silvesterwochenende lässt Leipzig noch mal die Korken knallen. Wie Ihr 2023 am besten ausklingen lassen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps!

Bummeln auf Leipzigs größtem Flohmarkt

Zum Bummeln und Trödeln gibt es selbst zwischen den Jahren eine Gelegenheit. Denn auch am Silvester-Wochenende öffnet der Agra-Antikmarkt noch mal seine Tore. Urige Antiquitäten, echte Sammlerstücke und außergewöhnliche Secondhand-Artikel lassen die Herzen der Flohmarkt-Fans höherschlagen. Von 8 bis 15 Uhr könnt Ihr hier wahre Schätze entdecken. Infos zur Anfahrt gibt es auf Agra-Antikmarkt.de.

Von 8 bis 15 Uhr öffnen die Stände des Agra-Antikmarkts Tür und Tor für alle Trödel-Fans. © Emily Mittmann

Land der tausend Träume

Um 14 Uhr startet die außergewöhnliche Pferdeshow "Cavalluna" in Leipzig. Wunderschöne Pferde und talentierte Reiter sorgen in "Land der tausend Träume" für überwältigende Schaubilder. Sowohl um 14 Uhr als auch um 19 Uhr wird am heutigen Samstag eine Vorstellung stattfinden. Tickets dafür bekommt Ihr vorab auf Eventim.de.



Talentierte Reiter und schöne Pferde sorgen bei "Cavalluna" für atemberaubende Bühnenbilder. © PR Cavalluna/Apassionata World GmbH

Eine Reise nach Hogwarts

Das Theater "Sanftwut" nimmt kleine Magie-Fans mit auf eine Reise in die zauberhafte Welt von Harry Potter. Um 16 Uhr startet die "Zauberlehrstunde auf Hogwarts". Vor dem wunderschönen Bühnenbild im Stil der berühmten Schule erleben die Kinder bekannte Szenen der Filmreihe und werden bei unterschiedlichsten Tricks mit einbezogen. Mehr zu dem verhexten Event sowie Eure Fahrkarten nach Hogwarts bekommt Ihr auf Kabarett-Theater-Sanftwut.de.

Das Theater "Sanftwut" nimmt kleine Magier mit auf eine Reise nach Hogwarts. (Symbolbild) © 123rf/maximilian100

Der kauzige Wintermarkt

Solltet Ihr am Wochenende nach Weihnachten schon den gemütlichen Flair der Weihnachtsmärkte vermissen, seid Ihr beim kauzigen Wintermarkt genau richtig. Ab 16 Uhr werdet Ihr hier mit Musik, Leckereien vom Grill und den echten Spezialitäten eines Weihnachtsmarktes versorgt. Mit vollen Bäuchen geht es dann drinnen weiter. Ab 21 Uhr lädt das Herr Kauzig am Samstag nämlich zum Kauztanz auf zwei verschiedenen Floors.

Bis zum 25. Februar ist der Wintermarkt im Herrn Kauzig noch geöffnet. © Emily Mittmann

Die Schöpfungsgeschichte der Welt

Auch in der Friedenskirche in Gohlis wird es magisch. Seit dem 8. Dezember verwandelt die immersive Lichtshow "Eonarium" die eindrucksvollen Räumlichkeiten der Kirche in ein Spektakel, das sich sehen lassen kann. Zwischen 18 und 22 Uhr zeigt "Genisis" in Zeit-Slots von je 30 Minuten seinen Gästen die Schöpfungsgeschichte der Welt. Noch bis zum 7. Januar kann das Lichtspiel entdeckt werden. Informationen zur Anreise, Tickets und Preisen findet Ihr auf Eonariumexperiences.com.

Die Lichtshow "Eonarium" zeigt in der Friedenskirche in Gohlis die Schöpfungsgeschichte unserer Welt. © Emily Mittmann

Ein Konzert zum Jahresausklang und eine Gala zum Jahreswechsel

Um das Jahr gebührend ausklingen zu lassen, veranstaltet die Leipziger Oper um 19 Uhr die "Gala zum Jahreswechsel". Ein abwechslungsreiches Programm lädt die Gäste zum Tanz und zum Genießen ein. Mehr über die Highlights des Abends erfahrt Ihr auf Oper-Leipzig.de. Aber auch das Gewandhaus will 2023 verabschieden und das neue Jahr willkommen heißen. Um 18 Uhr beginnt hier das "Konzert zum Jahresausklang".

Die Leipziger Oper lädt am Samstag zur "Gala zum Jahreswechsel", um 2023 gebührend zu verabschieden. © Hendrik Schmidt/dpa