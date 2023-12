Einbruch in Mehrfamilienhaus: 53-Jährige erwischt Dieb auf frischer Tat

Leipzig - In der vergangenen Woche erwischte eine Frau einen Einbrecher, als er in den Keller ihrer Hauses einbrach. Nun sucht die Polizei Leipzig nach Zeugen .

Als der Einbrecher der Frau ihren Rucksack entriss, stieß er sie gegen ein Regal, wodurch sie sich verletzte. Nun sucht die Polizei Zeugen. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto

Gegen 23.30 Uhr habe die 53-Jährige am Dienstag vor einer Woche den dunkel gekleideten Dieb erwischt. In einem Mehrfamilienhaus in der Brandvorwerkstraße in der Leipziger Südvorstadt wollte er gerade in eines der Kellerabteile einbrechen.

"Als der Tatverdächtige die Frau bemerkte, sprühte er eine unbekannte Flüssigkeit in ihre Richtung", so Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

Daraufhin entriss er ihr ihren Rucksack, wodurch sie gegen ein Regal fiel und sich verletzte, und machte sich aus dem Staub.

In dem Rucksack befand sich ein Tablet sowie ein Portemonnaie. Insgesamt habe der Täter einen Stehlschaden im Wert einer hohen dreistelligen Summe verursacht, wie die Behörden mitteilten.

Um bei den Ermittlungen wegen des Verdachts eines schweren Raubes voranzukommen, sucht die Polizei nun nach Personen, die Hinweise zum Täter oder dem Geschehen geben können.

Der Unbekannte soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß gewesen sein.