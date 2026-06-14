Böhse Onkelz in Leipzig: Spektakulärer 360-Grad-Rockgottesdienst auf heiligem Rasen

Leipzig - Rund 54.000 Menschen strömten am Freitagabend zum ersten von zwei aufeinanderfolgenden Stadionkonzerten der "Böhsen Onkelz" in Leipzig und feierten dort über knapp zweieinhalb Stunden ausgelassen gemeinsam den Tourauftakt der Musiker aus Frankfurt .

Ausgelassene Stimmung im Innenraum der Red Bull Arena. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Pünktlich um 20.30 Uhr betrat eine der wohl erfolgreichsten, wenn auch nicht ganz unumstrittenen Rockbands des Landes die runde Center-Stage in der Mitte der Red Bull Arena. Dort, wo sonst 90 Minuten lang dem Ball hinterhergejagt wird, veranstalteten sie ihren eigenen Gottesdienst der etwas anderen Art.

Dabei standen Sänger Kevin Russell (62), Bassist und Hauptsongwriter Stephan Weidner (63) und Gitarrist Matthias "Gonzo" Röhr (64) mit dem Rücken zueinander, den Blick jeweils nach außen gerichtet, um die vollen 360 Grad des Stadions zu rocken.

Nach jedem Song wurde auf der Bühne eine Position weiter rotiert, sodass das Publikum in jeder Himmelsrichtung jeden der Frankfurter im Verlauf des Abends zu Gesicht bekam.

Schlagzeuger Peter "Pe" Schorowsky (61) hatte seine Drums gemeinsam mit Vincent, dem Sohn von "Gonzo", der seit Jahren bei Liveauftritten der Band am Keyboard unterstützt, auf einer eigenen kleinen Bühne in der Mitte der Stage positioniert, die sich ebenfalls im Kreis drehte.

Umgeben von acht riesigen Traversentürmen, die mit Lautsprechern, Scheinwerfern und gigantischen LED-Screens versehen sind, feierten die Onkelz ab dem ersten Song (Lieber stehend sterben) ein fulminantes Spektakel.