TAG24 besucht "Bärenfamilie": "Wenn die Eltern möchten, können sie von früh bis abends hier sein"

Leipzig - Nach etwa acht Jahren Bauzeit eröffnete im April die "Bärenfamilie" , Leipzigs neue Einrichtung für Kinderintensivpflege. Vier Kinder werden seitdem in der Einrichtung betreut, eine von ihnen ist Pia Kunde (19 Monate). TAG24 traf sie und ihre Mama bei einem Besuch in dem neuen Heim und sprach mit Einrichtungsleiterin Mandy Rohde (40) über die Unterstützung, die das Team ihnen gibt.

Pia zusammen mit ihrer Mama Janine Kunde (37, 2.v.r.) sowie Einrichtungsleiterin Mandy Rohde (40) und Pädagogin Lea-Marie Brunnemann (26). Seit April wohnt Pia in Leipzigs neuer Kinderintensivpflegeeinrichtung "Bärenfamilie". © Christian Grube

Der Start ins Leben war für Pia nicht leicht. Mit gerade einmal 19 Monaten wurde bei ihr bereits das sogenannte Blitz-Nick-Salaam-Syndrom festgestellt, auch bekannt als West-Syndrom.

"Grundursache war bei ihr die genetisch bedingte Kinder-Epilepsie, die sich in der Regel in der Pubertät verwächst. Aber bei uns hat das Schicksal leider schlimmer zugeschlagen", erklärt Mama Janine Kunde.

Pias Eltern betreuten ihre Tochter zunächst zu Hause. Bereits mit Erhalt der Diagnose sei jedoch klar gewesen, dass die Familie Unterstützung benötigt. "In der Anfangszeit kamen wir noch relativ gut klar, als Pia noch kleiner war. Wir hatten auch nach der Entlassung aus der Klinik immer wieder Unterstützung, da war einmal die Woche eine Kinderkrankenschwester da, die sich von Pias Entwicklung überzeugt hat. Die ist aufgrund der Erkrankung nur so semi-gut, gleichzeitig war die Zeit stark von Krankenhausaufenthalten geprägt."

Seit dem 20. April lebt Pia nun in der Leipziger Einrichtung. Etwa dreimal die Woche kommt ihre Familie sie besuchen. "Für uns als Familie ist es definitiv eine große Erleichterung, einfach weil wir die Räumlichkeiten zu Hause nicht zur Verfügung haben, um einen Pflegedienst 24/7 einziehen zu lassen."

Damit auch ihre Geschwister sie sehen können, finden die Besuche hauptsächlich am Wochenende statt. Janine Kunde versuche jedoch, auch unter der Woche vorbeizuschauen, um mit Pias Pflegern über den Stand der Dinge zu sprechen und über mögliche weitere Schritte informiert zu werden. "Am liebsten würden wir natürlich jeden Tag kommen, aber aktuell wohnen wir noch in Zwickau."