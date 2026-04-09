Explodierende Spritpreise und Leipzigs Elektrobusse stehen mal wieder still?

Leipzig - Die aktuellen Preise für Diesel-Kraftstoff sorgen trotz leichter Entspannung weiter für Unmut. Das dürfte bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) nicht anders sein, und ausgerechnet jetzt werden auf Leipzigs erster reiner E-Buslinie 89 meist Busse mit konventionellem Antrieb auf die Reise geschickt. Denn seit Januar kommt es zu Ausfällen der Ladestation an der Scheffelstraße .

Die Buslinie 89 sollte eigentlich rein elektrisch fahren, doch aktuell kommen vermehrt Verbrenner auf der Strecke zum Einsatz. (Archivfoto) © Lutz Brose

LVB-Sprecher Marc Backhaus klärt auf: "Die Ladestation am Connewitzer Kreuz ist aktuell gestört, die Versuche des Lieferanten (Siemens) waren bisher leider noch nicht erfolgreich. Einzelne Bauteile der Leistungselektronik sind nicht verfügbar, beziehungsweise haben eine ungewöhnlich lange Lieferzeit."

Auf dieser Linie sowie auf der 74 (Holzhausen – Leutzsch) und 76 (Probstheida – Herzzentrum) kommen in der Regel Busse vom Typ SLF-120 electric des niederländischen Herstellers VDL Futura zum Einsatz. 21 solcher Fahrzeuge bestimmen seit knapp fünf Jahren das Stadtbild. Anlass, eine kurze Bilanz zu ziehen.

Dazu berichtet Marc Backhaus, "dass die SLF-120e, Stand 7.4.26, insgesamt 3.926.826 km auf dem Tacho haben, im Durchschnitt sind das gut 187.000 Kilometer".

Noch beachtlicher ist die Umweltbilanz: "Aufgrund des 100%igen Ökostrombezugs haben die Elektro-Solobusse auf den 3.926.826 km im Vergleich zu Euronorm 6 – Diesel-Solobussen mehr als 3.400 Tonnen Kohlendioxidäquivalente eingespart", so Backhaus weiter.

"Kinderkrankheiten" bleiben bei neuen Technologien selten aus. So führten Fehler bei der 24-Volt-Batterie, beim Hochvoltsystem sowie bei Heizung, Kühlsystem und Türanlage zu insgesamt überschaubaren Ausfällen.