Leipziger Neuseenland: Extra-Busse bringen Euch direkt ans Ufer und nach Belantis

Leipzig - Allmählich steigen die Temperaturen und damit auch die Busfrequenz im Leipziger Neuseenland! Durch das erweiterte Angebot sind die beliebten Ausflugsziele im Süden der Messestadt ganz bequem auch ohne Auto erreichbar.

Ab dem 1. Mai bedient die Buslinie 141 wieder regelmäßig Haltestellen am Markkleeberger und Störmthaler See. (Archivfoto) © PR/Regionalbus Leipzig GmbH

Ab dem 1. Mai bedient die PlusBus-Linie 141 von Probstheida aus die Haltestellen am Markkleeberger und am Störmthaler See, teilte die Regionalbus Leipzig GmbH am Dienstag mit.

Die 141 fährt dabei die Haltestellen Kanupark, Vineta und Hafen bis zum Saisonende an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen regelmäßig an.

Bereits seit dem 28. März verkehrt die Linie 105 sowohl an Werktagen als auch am Wochenende zwischen dem S-Bahnhof Markkleeberg und dem Freizeitpark Belantis.

Da das Fahrgastaufkommen auf dieser Strecke phasenweise sehr hoch ist, sollen wie in den Jahren zuvor temporär Extra-Fahrten angeboten werden. Größere Gruppen werden daher gebeten, sich vorher beim Unternehmen anzumelden, damit die Kapazitäten angepasst werden.

Tickets erhaltet Ihr entweder in der MOOVME-App oder im Bus selbst. Den genauen Fahrplan findet Ihr hier.