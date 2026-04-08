Hilfe im Krieg: Leipzig liefert Generatoren und Fahrzeuge nach Kiew

Leipzig/Kiew - Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Leipzig die kriegsgebeutelte Hauptstadt Kiew immer wieder mit Technik und Hilfsmitteln unterstützt. Nun konnte die Messestadt eine neue, große Lieferung für die ukrainischen Partner bekannt geben.

Bei einem russischen Angriff Anfang Februar wurde dieses Kohlekraftwerk in Kiew schwer beschädigt. Die Versorgungslage in der ukrainischen Hauptstadt ist höchst instabil. Leipzig versucht nun, mit mehreren Generatoren auszuhelfen. © -/kyodo/dpa

Demnach seien seit Anfang März mit Fördermitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 41 leistungsfähige Großgeneratoren beschafft und in die ukrainische Hauptstadt gebracht worden. Die Geräte würden je nach Bedarf in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, heiß es vonseiten der Messestadt. So beispielsweise bei der Wasserversorgung als auch in Krankenhäusern, Schulen und Kindertagesstätten.

"Die Stadt Leipzig übernahm dabei die Organisation der logistischen Abwicklung, einschließlich Vergabe, Transport usw., sowie eine geringe kommunale Kofinanzierung", hieß es in einer Pressemitteilung.

Ein zusätzlicher Hilfstransport mit zwei Generatoren zur Stabilisierung der Stromversorgung habe es zudem von Berlin nach Kiew geschafft. Diese könnten etwa 200 Haushalte mit Strom versorgen und würden dazu beitragen, die durch Angriffe auf die Energieinfrastruktur stark beeinträchtigte Versorgungssituation in der ukrainischen Hauptstadt zu verbessern.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 ist Kiew fast täglich das Ziel russischer Luftangriffe. Die Versorgungslage ist hochgradig instabil. So mussten nach Attacken Anfang Januar Wärme- und Wasserversorgung vorübergehend eingestellt werden, weil dringend benötigte Reparaturen durchgeführt wurden.