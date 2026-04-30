30.04.2026 06:37 Feiert Leipzig heute den ersten Heimsieg des Jahres? Die Statistik spricht für sich!

Zwar haben die Sachsen im Spiel gegen Kiel gezeigt, dass sie über sich hinaus wachsen können, in der Tabelle steht man jedoch weiterhin auf dem letzten Platz.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Auch wenn der SC DHfK am vergangenen Wochenende mit einem überzeugenden Unentschieden beim Rekordmeister aus Kiel einen überraschenden Erfolg feiern konnte, spitzt sich die Spannung im Abstiegskampf immer weiter zu! Schaffen es die Leipziger heute im Spiel gegen den HC Erlangen (19 Uhr), an diese Leistung anzuknüpfen? In Anbetracht der Tabellensituation wäre das jedenfalls von enormer Bedeutung.

Am Abend empfängt der SC DHfK Leipzig den HC Erlangen (19 Uhr). (Archiv) © Picture Point / Roger Petzsche "Der HC Erlangen musste in den letzten Spielen aufgrund vieler Ausfälle sehr viel rotieren, sodass wir nicht genau wissen, mit welchem Kader sie nach Leipzig kommen", sagt Cheftrainer Frank Carstens. "Deshalb ist es nicht so einfach, sich auf diese Mannschaft einzustellen, und wir sind gut beraten, uns auf alles vorzubereiten." Grundsätzlich sei Erlangen eine körperlich starke Mannschaft, die besonders in der Defensive nicht unterschätzt werden dürfe, so Carstens weiter. "Außerdem verfügen sie über ein sehr variables und entscheidungssicheres Angriffsspiel sowie eine gute Feldüberquerung." Der DHfK-Trainer erwartet von seinen Jungs derweil eine deutlich bessere Chancenverwertung als zuletzt: "Für uns wird wichtig sein, ihre Kreisanspiele zu unterbinden und im Eins-gegen-eins besser zu verteidigen, als wir das im Hinspiel gemacht haben."

Statistik spricht für die Leipziger