Feiert Leipzig heute den ersten Heimsieg des Jahres? Die Statistik spricht für sich!
Leipzig - Auch wenn der SC DHfK am vergangenen Wochenende mit einem überzeugenden Unentschieden beim Rekordmeister aus Kiel einen überraschenden Erfolg feiern konnte, spitzt sich die Spannung im Abstiegskampf immer weiter zu! Schaffen es die Leipziger heute im Spiel gegen den HC Erlangen (19 Uhr), an diese Leistung anzuknüpfen? In Anbetracht der Tabellensituation wäre das jedenfalls von enormer Bedeutung.
"Der HC Erlangen musste in den letzten Spielen aufgrund vieler Ausfälle sehr viel rotieren, sodass wir nicht genau wissen, mit welchem Kader sie nach Leipzig kommen", sagt Cheftrainer Frank Carstens. "Deshalb ist es nicht so einfach, sich auf diese Mannschaft einzustellen, und wir sind gut beraten, uns auf alles vorzubereiten."
Grundsätzlich sei Erlangen eine körperlich starke Mannschaft, die besonders in der Defensive nicht unterschätzt werden dürfe, so Carstens weiter. "Außerdem verfügen sie über ein sehr variables und entscheidungssicheres Angriffsspiel sowie eine gute Feldüberquerung."
Der DHfK-Trainer erwartet von seinen Jungs derweil eine deutlich bessere Chancenverwertung als zuletzt: "Für uns wird wichtig sein, ihre Kreisanspiele zu unterbinden und im Eins-gegen-eins besser zu verteidigen, als wir das im Hinspiel gemacht haben."
Statistik spricht für die Leipziger
Ein Blick auf die Zahlen dürfte dabei für zusätzliches Selbstvertrauen sorgen: Seit der Saison 2016/2017 haben die Leipziger alle neun Heimspiele gegen Erlangen für sich entscheiden können!
Zwar haben die Sachsen im Spiel gegen Kiel gezeigt, dass sie über sich hinauswachsen können, in der Tabelle steht man jedoch weiterhin auf dem letzten Platz und nur noch fünf Spieltage bleiben, um den Klassenerhalt einzutüten.
Der HC Erlangen steht aktuell auf Platz 14 der Tabelle und verlor am letzten Wochenende deutlich gegen Hamburg. Einen Spieltag zuvor hatte der HCE dafür im Spiel gegen den SC Magdeburg für ordentlich Wirbel gesorgt und den Tabellenführer beinahe bezwungen.
"Wenn es uns gelingt, genauso cool und abgeklärt abzuschließen wie zuletzt in Kiel, dann steigen unsere Chancen, das Spiel in unserer Halle zu gewinnen", sagt Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche