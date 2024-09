Fette Staus in Leipzig: Das war und bleibt der Grund

Groß aufgefahren hat die Polizei an der Kontrollstelle Maximilianallee nahe der Neuen Messe. Beidseitig wurden Fahrzeugführerinnen und -führer kontrolliert. © EHL Media/Björn Stach

Seit Dienstag finden im Stadtgebiet Schwerpunktkontrollen zur Drogenerkennung im Straßenverkehr statt.

Am ersten Tag staute es sich am Nachmittag vor den beidseitigen Kontrollstellen der Maximilianallee - sowohl in Richtung Neue Messe als auch in Richtung Innenstadt.

Stichprobenartig wurden Fahrerinnen und Fahrer einer Kontrolle ihrer Fahrtüchtigkeit unterzogen. Insbesondere wurde getestet, ob der- oder diejenige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht.

Die Leipziger Kräfte wurden dabei von Kolleginnen und Kollegen aus anderen sächsischen Städten und Bundesländern sowie Polizistinnen und Polizisten aus den Niederlanden und Polen unterstützt.