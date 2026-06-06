Feuer-Schock unterm Storchennest: Gartenlaube steht in Flammen

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Laut der Leitstelle wurde eine Person verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Von Jan-Gerrit Vahl

Schkeuditz - Im Schkeuditzer Ortsteil Modelwitz (Landkreis Nordsachsen) hat am Samstagvormittag ein Gartenhaus gebrannt. Das Tragische: Nur wenige Meter entfernt zieht ein Storchenpaar seine Jungen auf.

Die Kameraden der Feuerwehren aus Schkeuditz und Radefeld löschten den Brand.
Die Kameraden der Feuerwehren aus Schkeuditz und Radefeld löschten den Brand.  © Michael Strohmeyer

Laut der Rettungsleitstelle der Feuerwehr ging der Notruf gegen 11.32 Uhr ein. Demnach stand eine Laube im Garten eines Hauses in der Straße "Am Storchennest" in Flammen.

Unverzüglich eilten die Feuerwehren aus Schkeuditz und Radefeld mit einem Löschzug und mehreren kleinen Einsatzfahrzeugen zum Ort des Geschehens und begannen mit der Brandbekämpfung.

Laut der Leitstelle wurde eine Person verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

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Nur wenige Meter neben der in Flammen stehenden Hütte befindet sich ein Schornstein samt Storchennest. Nach TAG24-Informationen waren zum Zeitpunkt der Löscharbeiten drei Jungtiere im Horst, welcher in dichten Rauch eingehüllt wurde.

Nur wenige Meter entfernt zieht ein Storchenpaar seine Jungtiere auf.
Nur wenige Meter entfernt zieht ein Storchenpaar seine Jungtiere auf.  © Michael Strohmeyer
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Ob der Nachwuchs die Rauchgase unbeschadet überstanden hat, ist aktuell unklar. Die Feuerwehr ist noch vor Ort im Einsatz und kümmert sich um die Nachlöscharbeiten.

Die Brandursache war ersten Hinweisen nach unvollständig gelöschte Grillkohle vom Vorabend.

Titelfoto: Michael Strohmeyer

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