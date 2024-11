37-Jähriger stirbt bei Feuer in Leipzig: Brandwohnung soll heute untersucht werden

Leipzig - Nachdem es in der Nacht zu Montag im Leipziger Zentrum-Nord zu einem verheerenden Brand mit einem Toten gekommen ist, hat die Polizei neue Erkenntnisse zu dem Opfer und den weiteren Betroffenen bekannt gegeben.

Nach dem Brand in einem Leipziger Mehrfamilienhaus laufen weiterhin die Ermittlungen zur Ursache des Feuers. Derweil gab die Polizei bekannt, dass ein 37-jähriger Mann bei dem Unglück ums Leben kam. © Leipzig FireFighter

Demnach handelt es sich bei dem Todesopfer um einen 37-jährigen Mann, wie Polizeisprecherin Berit Wünscher gegenüber TAG24 mitteilte. Bei den beiden Verletzten, von denen einer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste, handelt es sich um zwei Männer im Alter von 33 und 24 Jahren.

Wie es zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus an der Ecke Eutritzscher Straße und Berliner Straße kam, ist derweil weiter unklar. "Die Brandursachenermittler kommen heute zum Einsatz", so Polizeisprecherin Wünscher.

Ein Passant hatte in der Nacht zu Montag, gegen 0.30 Uhr, Polizei und Feuerwehr auf einen Brand in dem Wohnhaus aufmerksam gemacht. Als die Feuerwehrleute kurz darauf vor Ort eintrafen, traten bereits große Flammen und dichter Rauch aus einer Wohnung im fünften Stock des Gebäudes aus.

Etwa 20 Hausbewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert. Für den 37-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Ort des Geschehens.