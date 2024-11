04.11.2024 11:47 8.276 Ganzes Haus evakuiert: Ein Toter und zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Leipzig

In einem Mehrfamilienhaus in Leipzig ist es in der Nacht zum Montag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Eine Person erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Großeinsatz im Leipziger Zentrum-Nord: In einem Mehrfamilienhaus an der Eutritzscher Straße ist es in der Nacht zum Montag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Mehrere Menschen wurden evakuiert. Eine Person erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. An der Eutritzscher Straße ist in der Nacht zu Montag eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Nach Informationen von TAG24 hatte ein Passant die Feuerwehr gegen 0.30 Uhr zu dem Wohnhaus an der Ecke Eutritzscher Straße und Berliner Straße gerufen. Als die Kameraden vor Ort eintrafen, brannte es in der Wohnung im fünften Stock bereits lichterloh. Große Flammen und Rauchschwaden traten aus den Fenstern aus. Während die Polizei die Straße für den Löscheinsatz absperrte, evakuierten Feuerwehrleute unter Atemschutz etwa 20 Bewohner des Hauses und brachten sie in Sicherheit. Eine Person verstarb bei dem Unglück, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Einer von ihnen musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Leipzig Feuerwehreinsatz VW brennt auf A38 bei Leipzig aus: Autobahn muss vollständig gesperrt werden Nähere Informationen zu der Person lagen zunächst nicht vor. Eine Sprecherin der Rettungsleitstelle bestätigte gegenüber TAG24, dass es ein Todesopfer und eine verletzte Person gab. Die anderen Hausbewohner wurden vorübergehend in einem Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe untergebracht, um in der kalten Nacht nicht zu unterkühlen. Als die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, traten bereits riesige Flammen aus der Wohnung aus. © Leipzig FireFighter Brandursache aktuell unklar Zahlreiche Menschen mussten evakuiert werden. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Die Feuerwehr machte sich indes an die Löscharbeiten, ging dabei sowohl von außen über eine Drehleiter als auch im Innenangriff gegen die Flammen vor. Die Rauchentwicklung soll dabei so stark gewesen sein, dass die Kameraden in der Brandwohnung so gut wie keine Sicht hatten. Erst rund zwei Stunden nach Beginn des Einsatzes waren die Flammen gelöscht und die Wohnung konnte gelüftet werden. Zwei Löschzüge mit rund 34 Feuerleuten waren im Einsatz. Hinzu kamen etwa zwei Dutzend Kräfte des Rettungsdienstes. Gegen 5.09 Uhr sollen schließlich auch die letzten Kameraden abgerückt sein. Leipzig Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz auf der A38: Opel geht plötzlich in Flammen auf Das Wohnhaus ist aktuell nicht bewohnbar. Die evakuierten Bewohner kamen bei Angehörigen, Freunden und in Notunterkünften der Stadt Leipzig unter. Sie wurden vorerst in einem Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe untergebracht. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Ebenfalls unklar ist, wie es zu dem Brand gekommen war. Die Leipziger Kriminalpolizei soll noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache übernommen haben. Speziell geschulte Brandexperten sollen sich die Wohnung bereits am Montag anschauen, erfuhr TAG24. Original-Meldung vom Montag, 4. November, 7.54 Uhr. Aktualisiert um 11.47 Uhr.

