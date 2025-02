22.02.2025 10:43 864 Audi brennt komplett aus: Schwerer Schaden bei Brand im Leipziger Norden

Am Graf-Zeppelin-Ring im Leipziger Stadtteil Mockau am Unbekannte am Freitagabend einen Audi in Brand gesetzt. Das Auto brannte vollständig aus.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Feuerwehreinsatz im Norden der Messestadt! Leipzigs Feuerwehr war am Freitagabend im Stadtteil Mockau gefordert. © EHL Media Kurz vor 21 Uhr wurden Leipzigs Kameraden am Freitag an den Graf-Zeppelin-Ring im Stadtteil Mockau alarmiert. Der Grund: ein Audi A4, der durch Unbekannte in Brand gesetzt worden war. Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wiederitzsch am Ort des Geschehens eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen, konnten die Zerstörung des Audis jedoch nicht mehr verhindern. Der Wagen brannte vollständig aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie Polizeisprecher Olaf Hoppe am Samstag gegenüber TAG24 mitteilte, wurde durch die Hitze jedoch auch ein neben dem Audi stehender Skoda in Mitleidenschaft gezogen. Leipzig Feuerwehreinsatz Brand in Leipziger Globus: Kompletter Markt evakuiert Ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Unbekannte hatten einen Audi A4 in Brand gesetzt. Das Auto brannte vollständig aus. © EHL Media Wie genau der Audi in Brand gesetzt wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat bereits entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: EHL Media