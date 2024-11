01.11.2024 07:16 Auto vollständig zerstört: Mercedes geht in Leipzig in Flammen auf

An der Nerchauer Straße im Leipziger Osten ist in der Nacht zu Freitag ein Mercedes in Brand geraten.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Meterhohe Flammen erleuchteten in der Nacht zu Freitag die Nerchauer Straße im Leipziger-Osten. An der Nerchauer Straße im Leipziger Osten ist in der Nacht zu Freitag ein Mercedes in Brand geraten. © 7aktuell.de | Eric Pannier Gegen 1.30 Uhr war an den Posadowskyanlagen im Stadtteil Anger-Crottendorf ein Mercedes E200 Kompressor in Brand geraten. "Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz. Der Wagen brannte jedoch trotzdem vollständig aus", erklärte Polizeisprecherin Susanne Lübcke gegenüber TAG24. Wie das Auto in Brand geriet, ist derzeit noch unklar. Die Leipziger Kripo hat bereits entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Der Mercedes wurde dafür sichergestellt und abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens war am Freitagmorgen noch nicht bezifferbar.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier