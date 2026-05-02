Balkonbrand im Leipziger Osten: Feuerwehr rettet Katze

Leipzig - Zu einem Balkonbrand kam es am Samstagnachmittag im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf.

Die Auswirkungen des Brandes sind deutlich zu sehen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand in der Ludwigstraße gerufen, erklärte ein Sprecher der Rettungsleitstelle auf TAG24-Anfrage.

Vor Ort bestätigte sich der Brand, welcher von einem Balkon im zweiten Obergeschoss ausging.

Die Kameraden der Leipziger Berufsfeuerwehr konnten die Flammen von außen bekämpfen. "Parallel wurde mit einer Querlüftung begonnen", so der Sprecher.

Ein Übergreifen auf die Wohnung konnte verhindert werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten, kontrollierten die Einsatzkräfte alle Wohnungen. Eine Person wurde dem Rettungsdienst übergeben, musste jedoch nicht mit ins Krankenhaus genommen werden.