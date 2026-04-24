Küchenbrand in Leipziger Hochhaus: Wohnung unbewohnbar

4.321 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In einem Hochhaus auf der Straße des 18. Oktober brannte es am Donnerstagnachmittag.

Von Tamina Porada

Leipzig - Dichter Rauch drang am Donnerstag aus der 11. Etage eines Mehrfamilienhauses im Südosten von Leipzig. Feuerwehr Polizei und Rettungsdienst rückten aus.

Aus einer Wohnung drang Rauch.
Aus einer Wohnung drang Rauch.  © Christian Grube

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr in die Straße des 18. Oktober gerufen.

Rauch drang aus dem Gebäude. Feuerwehrkräfte waren vor Ort, um zu löschen.

"Aus noch unbekannter Ursache kam es in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses zu einem Küchenbrand", ergänzte Sprecher Paul Engelmann am Freitag.

Leipzig: Dichter Rauch: Feuerwehr rückt zu Brand in Leipziger Pflegeheim aus
Leipzig Feuerwehreinsatz Dichter Rauch: Feuerwehr rückt zu Brand in Leipziger Pflegeheim aus

Das Feuer in der 11. Etage konnte zügig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Ein Brandursachenermittler kommt zum Einsatz, die Polizei ermittelt.

Was den Rauch auslöst, ist momentan noch unklar.
Was den Rauch auslöst, ist momentan noch unklar.  © Christian Grube
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Die Straße des 18. Oktober wurde bis zum frühen Abend zwischen Johannisallee und Semmelweisstraße in beide Richtungen voll gesperrt.

Erstmeldung vom 23. April, 17.23 Uhr. Aktualisiert am 24. April um 11.40 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube

Mehr zum Thema Leipzig Feuerwehreinsatz: