Küchenbrand in Leipziger Hochhaus: Wohnung unbewohnbar
Leipzig - Dichter Rauch drang am Donnerstag aus der 11. Etage eines Mehrfamilienhauses im Südosten von Leipzig. Feuerwehr Polizei und Rettungsdienst rückten aus.
Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr in die Straße des 18. Oktober gerufen.
Rauch drang aus dem Gebäude. Feuerwehrkräfte waren vor Ort, um zu löschen.
"Aus noch unbekannter Ursache kam es in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses zu einem Küchenbrand", ergänzte Sprecher Paul Engelmann am Freitag.
Das Feuer in der 11. Etage konnte zügig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.
Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden.
Ein Brandursachenermittler kommt zum Einsatz, die Polizei ermittelt.
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Die Straße des 18. Oktober wurde bis zum frühen Abend zwischen Johannisallee und Semmelweisstraße in beide Richtungen voll gesperrt.
Erstmeldung vom 23. April, 17.23 Uhr. Aktualisiert am 24. April um 11.40 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube