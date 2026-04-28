Rauchwolke über Plattenbau: Feuerwehr rückt zu brennender Wohnung aus

Schkeuditz - Rauchwolke über Schkeuditz: In einem Wohnblock ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen soll die betroffene Wohnung allerdings gar nicht bewohnt sein.

Die Feuerwehr rückte in die Turnerstraße in Schkeuditz aus. © Michael Strohmeyer

Der Brand brach in der obersten Etage des Plattenbaus in der Turnerstraße aus, wie auf Fotos vom Einsatzort zeigen. Rauch stieg aus einem Fenster in den Himmel auf.

Zahlreiche Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren aus der Umgebung rückten aus, die Polizei wurde um 14.19 Uhr alarmiert, wie Sprecher Moritz Peters auf Nachfrage von TAG24 sagte.

Der Rettungsdienst war vor Ort, aber ersten Erkenntnissen zufolge sei niemand verletzt worden, so Peters. Demnach soll die Brandwohnung leer gestanden haben.