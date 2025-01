Bitterer Start ins neue Jahr: Feuer zerstört Garage, Einsatzkräfte verhindern Katastrophe

Leipzig - Bitterer Start ins neue Jahr: Am frühen Mittwochmorgen brachen lodernde Flammen in der Garage eines Einfamilienhauses im Leipziger Südosten aus.

Nichts zu retten: Die Flammen erbrachten völlige Zerstörung in der Garage. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Kameraden der Feuerwehr wurden gegen 1 Uhr in die Händelstraße im Stadtteil Holzhausen gerufen. Dort brannte es in voller Ausdehnung in der zum Wohnhaus zugehörigen Garage.

Zwar haben die Einsatzkräfte den Brand löschen können, berichtete Polizeisprecherin Josephin Sader. Sie konnten allerdings nicht verhindern, dass das Nebengebäude und alles, was sich darin befand, völlig zerstört wurden.

Auch zwei Autos, die direkt vor der Garage standen, wurden schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand.