22.08.2024 07:27 1.704 Brand in Tierfgarage: Mehrere Menschen evakuiert

Leizpigs Feuerwehr war in der Donnerstag zu Donnerstag an der Friedrich-Ebert-Straße im Zentrum-West gefordert. Der Grund: Ein Brand in einer Tiefgarage.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Feuerwehreinsatz in Leipzigs Zentrum-West in der Nacht zu Donnerstag. Leipzigs Feuerwehr war in der Nacht zu Donnerstag an der Friedrich-Ebert-Straße gefordert. © 7aktuell.de | Eric Pannier Gegen 1.05 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einer Tiefgarage an der Friedrich-Ebert-Straße alarmiert, durch den die Bewohner gleich mehrerer Wohnhäuser evakuiert werden mussten. "Grund dafür war eine starke Rauchentwicklung", erklärte Polizeisprecherin Josephin Sader gegenüber TAG24. "Dadurch ergab sich eine Gefahr für die Anwohner." In der Tiefgarage war aus bisher ungeklärter Ursache ein VW Polo in Brand geraten, wie die Polizeisprecherin sagte. Leipzig Feuerwehreinsatz Feuer in Leipziger Plattenbau: Mehrere Verletzte, Zehn-Geschosser unbewohnbar Während die Kameraden der Feuerwehr Mitte die Flammen löschte, wurden die Anwohner zur Betreuung in einem Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe untergebracht. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Schadenshöhe war am Donnerstagmorgen zunächst noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier