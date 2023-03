Brandanschlag auf Leipziger Zoo-Parkhaus!

Verkohlte Bambus-Fassade: Ein schwarz gekleideter Unbekannter versuchte am Samstagmorgen, das Leipziger Zoo-Parkhaus in Brand zu stecken. © Alexander Bischoff

Es war gegen 6.30 Uhr am Samstagmorgen, als einer Rentnerin in der Residenz am Zoo ein ganz in Schwarz gekleideter Mann auffiel, der sich an der Bambus-Fassade des Parkhauses zu schaffen machte.

"Er hat irgendetwas auf dem Boden davor ausgebreitet und plötzlich schoss eine meterhohe Flamme am Parkhaus empor", berichtete die Frau. Der Unbekannte sei danach weggerannt.

Die Seniorin alarmierte sofort die Polizei. Minuten später trafen zwei Feuerwehren ein, die ein Ausbreiten des Brandes und ein Übergreifen auf eine Elektro-Station verhindern konnten.

Aufgrund der blitzartigen Ausbreitung der Flammen an der Bambusfassade gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter Brandbeschleuniger verwendet haben muss.

Bis auf die üblichen Auseinandersetzungen mit Tierschützern war bislang nicht bekannt, dass der Leipziger Zoo im Visier von Extremisten steht. In der Direktion des Tierparks war am Sonntag bislang niemand für eine Stellungnahme erreichbar.