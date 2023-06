16.06.2023 17:38 Einsatz am Hauptbahnhof: Brandmelder legt Leipziger Citytunnel stundenlang lahm

Bahnpassagiere in Leipzig mussten am Freitagnachmittag einiges an Geduld aufbringen. Ein Feuerwehreinsatz hatte vorübergehend den Citytunnel lahmgelegt.

Von Eric Mittmann

Leipzigs Feuerwehr war am Freitagnachmittag am Hauptbahnhof gefordert. © Leipzig Livereport Wegen eines Feuerwehreinsatzes war der Citytunnel ab etwa 14.30 Uhr zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Leipzig MDR vollständig gesperrt, wie TAG24 vonseiten der Deuschen Bahn erfuhr. Die Feuerwehr eilte umgehend zum Ort des Geschehens am Leipziger Hauptbahnhof. "Wir waren mit zwölf Fahrzeugen vor Ort", erklärte ein Sprecher gegenüber TAG24. "Gegen 14.12 Uhr hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst." Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es lediglich die Brandmeldeanlage war, die für den Einsatz gesorgt hatte. Ein Feuer konnte nicht festgestellt werden. Leipzig Feuerwehreinsatz Feuerwehr-Großeinsatz in Leipzig: Mehr als 40 Bewohner aus Altenheim evakuiert Zahlreiche S-Bahnen fuhren im Zuge des Alarms mit Verspätung. Zwar war die Strecke ab 16.30 Uhr wieder freigegeben. Dennoch warnte die Bahn auch um 17 Uhr noch auf ihrer Website, dass es zu Einschränkungen komme.

Titelfoto: Leipzig Livereport