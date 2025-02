Er hatte versucht, das Feuer zu löschen: 63-Jähriger stirbt bei Brand in Sachsen

Das Feuer war laut Polizei in einem Poolhaus ausgebrochen. Der 63-Jährige hatte vergeblich versucht, den Brand zu löschen.

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle gegenüber TAG24 mitteilte, ging der Alarm gegen 20.58 Uhr ein. "Wir waren zunächst wegen des Brandes eines privaten Gebäudes alarmiert worden. Eine Art Garage, Carport oder Gartenhaus."

Kameraden der Feuerwehren aus Taucha, Merkwitz und Jesewitz sowie der Inspektionsbereichsleiter eilten zum Ort des Geschehens an der Straße Am Schwarzen Berg. Dort stellte sich heraus, dass das Feuer in einem Poolhaus wütete. "Das Gebäude hat wohl in Vollbrand gestanden", so der Sprecher.

Die Feuerwehrleute bauten eine Riegelstellung auf, um zunächst umliegende Gebäude vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen.

Das Feuer konnte schließlich gelöscht werden. Für den 63-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.