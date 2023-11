Er wollte sein Hab und Gut retten: Hausbewohner (82) bei Brand verletzt

Markranstädt - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Markranstädter Ortsteil Seebenisch ist am Montag ein Bewohner (82) schwer verletzt worden.

In Markranstädt ist am Montag ein Mann (82) beim Versuch, seine Wohnung vor einem Brand zu retten, verletzt worden. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz gegenüber TAG24 erklärte, war das Feuer gegen 12.30 Uhr bekannt geworden.

Betroffen war demnach ein Mehrfamilienhaus an der Straße An der Schmiede in Seebenisch.

Der 82-Jährige soll zunächst noch versucht haben, das Feuer aus eigener Kraft zu löschen. Dabei erlitt er nach Angaben der Polizei jedoch Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend ins Krankenhaus.

Bis zum frühen Abend hatte sich auch herausgestellt, was den Brand verursacht hatte. So erklärte Polizeisprecherin Sandra Freitag gegenüber TAG24, dass es zu einem technischen Defekt eines elektrischen Geräts gekommen war. Zuvor war eine Straftat bereits ausgeschlossen worden.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand löschen.