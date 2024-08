08.08.2024 16:56 663 Feuer in Leipziger Plattenbau: Mehrere Verletzte, Zehn-Geschosser unbewohnbar

Bei einem Brand in einem Plattenbau in Grünau-Ost sind am Donnerstagnachmittag mehrere Personen verletzt worden.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Bei einem Brand in einem Plattenbau in Grünau-Ost sind am Donnerstagnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Das komplette Mehrfamilienhaus ist zudem unbewohnbar. In die Alte Salzstraße rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an. © 7aktuell.de | Eric Pannier Gegen 14.30 Uhr wurden die Rettungskräfte in die Alte Salzstraße gerufen. In der sechsten Etage eines Zehn-Geschossers brannte es derart stark, dass durch die über den Balkon schießenden Flammen auch darüberliegende Stockwerke in Mitleidenschaft gezogen hatten. Die eintreffende Feuerwehr evakuierte alle Mieter des Hauseinganges. Zum aktuellen Stand wurden sechs Personen verletzt, darunter vier aus der Brandwohnung, und wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Leipzig Feuerwehreinsatz Riesige Rauchwolke über Leipzig: Baracke steht lichterloh in Flammen "Nach Prüfung durch die Feuerwehr sind derzeit alle Wohnungen des Hauses vorerst nicht mehr bewohnbar", bestätigte Polizeisprecher Chris Graupner. Gründe hierfür seien Löschwasser, Rauchentwicklung und der durch das Feuer abgeschaltete Strom. Die Spuren des Feuers sind deutlich sichtbar. © 7aktuell.de | Eric Pannier Die Löscharbeiten konnten schon gegen 15 Uhr abgeschlossen werden. Nun sind Ermittlungen der Kriminalpolizei in Gang gekommen, die die noch unklare Brandursache klären sollen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier