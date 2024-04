03.04.2024 12:18 749 Feuerwehr-Einsatz am Leipziger Allee-Center

Feuerwehreinsatz am Mittwochmorgen in Leipzig-Grünau: Am Allee-Center hat es gebrannt.

Von Carolina Neubert

Leipzig - Feuerwehreinsatz am Mittwochmorgen in Leipzig-Grünau: Am Allee-Center hat es gebrannt. Die Feuerwehr kam am Mittwoch zum Einsatz am Allee-Center. © 7aktuell.de | Eric Pannier Polizeisprecherin Therese Leverenz bestätigte gegenüber TAG24 eine Alarmierung zur Ludwigsburger Straße. Wie eine Sprecherin der Rettungsleitstelle auf TAG24-Nachfrage sagte, wurden die Kräfte um 9.44 Uhr wegen einer unklaren Rauchentwicklung gerufen. Demnach habe es im Bereich einer Tiefgarage einen kleinen Brand gegeben, der aber größtenteils bereits durch eine automatische Anlage gelöscht worden sei. Leipzig Feuerwehreinsatz Einsatz auf dem Zwenkauer See: Motorboot geht plötzlich unter Die Feuerwehrleute vor Ort hätten entsprechend noch Brandreste gelöscht und das Gebäude gelüftet. Verletze habe es nicht gegeben.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier